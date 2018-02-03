Удальцов призвал поддержать на президентских выборах Грудинина

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - "Левый фронт" рассчитывает до конца года открыть отделения во всех регионах, заявил координатор движения Сергей Удальцов.

"Левый фронт" продолжает активную работу по выстраиванию наших региональных организаций. Был долгий период, когда нам было тяжело, фактически работа была заморожена. Сейчас интенсивно пошел рост, мы должны этот рост не останавливать", - сказал он на съезде движения в субботу.

"Сегодня больше 50 регионов представлено делегациями, и мы должны выйти к ситуации к концу 2018 года, чтобы в каждом регионе России было дееспособное отделение "Левого фронта", которое в союзе с нашими дружественными организациями будет представлять мощную политическую силу, которая будет влиять на процессы в стране", - подчеркнул Удальцов.

По словам координатора "Левого фронта", движение в ближайшие полтора месяца должно поддержать "не словом, а делом" единого кандидата лево-патриотических сил Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ.

Удальцов заявил также, что отказ от реальной политической борьбы недопустим. "Только активное участие", - сказал он.

Президентские выборы, по его словам, должны стать инструментом создания единого лево-патриотического блока, который объединит как парламентские, в первую очередь КПРФ, так и непарламентские силы.

Присутствовавший на съезде Грудинин отметил, что все наказы "Левого фронта", в том числе ликвидация микрокредитных организаций, национализация банков и стратегических отраслей экономики, вошли в его предвыборную программу.

Удальцов также заявил, что "Левый фронт" запустит онлайн-штаб общественной приемной Грудинина и займется наблюдением на выборах, готов сотрудничать на этом направлении со сторонниками оппозиционера Алексея Навального. "В ближайшее время и на нашем сайте, и на сайте, где проводились праймериз, заработает интернет-штаб поддержки Грудинина по линии "Левого фронта". Там будут и все инструкции по наблюдению, и будет запись волонтеров и наблюдателей", - сказал он.

По его словам, поддержка кандидата на выборах не должна ограничиваться словами, необходимы и уличные акции, и агитация, и участие в наблюдении.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

1 февраля председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что из заявивших о желании баллотироваться в президенты России на предстоящих выборах 70 претендентов, кандидатами в президенты остаются восемь.