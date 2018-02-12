У храма Христа Спасителя выстроят крест из 71 лампады в память о жертвах крушения Ан-148

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - По благословению патриарха Кирилла в понедельник в 19:00 у храма Христа Спасителя пройдет молодежная акция памяти жертв авиакатастрофы, произошедшей накануне в Подмосковье, сообщает синодальный Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Участники акции помолятся о погибших и их родственниках, а также выстроят на ступенях собора крест из 71 лампады - по числу жертв трагедии. На протяжении трех следующих дней добровольцы будут дежурить у храма и поддерживать огонь в лампадах.

Накануне патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148 выполнял рейс № 703 Домодедово - Орск. Он потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.