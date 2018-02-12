Глава МЧС подтвердил гибель всех людей на борту Ан-148

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Все люди, находившиеся на борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148, погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой, сообщил журналистам на месте крушения лайнера глава МЧС России Владимир Пучков.

"Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким", - сказал он.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился накануне днем в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области.