На месте авиакатастрофы в Подмосковье собрали более четырех тысяч обломков

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Более четырех тысяч обломков самолета Ан-148 найдено в зоне поисков на месте крушения в Московской области, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По состоянию на 19.00 14.02.2018: проведено обследование и увеличение запланированной зоны поиска до 50 га, обнаружены 4139 элементов самолета (за сутки - 2060 элементов)", - сказал начальник пресс-службы Сергей Полетыкин.

По его словам, что в зоне чрезвычайной ситуации работают 1124 человека и 202 единицы техники, в том числе от МЧС России - 540 человек и 109 единиц техники.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья в воскресенье после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек, все они погибли.