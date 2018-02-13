Крушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледенения

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) считает, что фактором, который привел к крушению самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье могли стать неверные данные о скорости полета на приборах, что могло быть вызвано обледенением.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится на сайте МАК.

Самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, выполнявший рейс № 703 Домодедово - Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту находился 71 человек. Все погибли.

После крушения самолет оставил воронку глубиной порядка 2,5 метра. Утром сообщалось, что на месте крушения обнаружено более 1,4 тыс фрагментов тел и около 500 фрагментов воздушного судна.