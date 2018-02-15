Москва

Новый снегопад придет в Москву

За выходные выпадет почти треть месячной нормы осадков, сообщает Росгидромет

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сильный снегопад ожидается в Москве в пятницу, субботу и воскресенье, сообщает Росгидромет.

По прогнозу ведомства, за выходные в городе может выпасть до 10 мм осадков, или около 28% месячной нормы, которая в феврале насчитывает 36 мм.

Осадки распределятся следующим образом: вечером в пятницу - один миллиметр, в субботу - до трех миллиметров, в воскресенье - до шести миллиметров. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 80-85%.

Гидрометцентр России в свою очередь информирует, что столичный регион в конце масленичной недели окажется в теплом секторе западного циклона, температура воздуха в Москве и Подмосковье существенно вырастет.

По данным синоптиков, в ночь на субботу и на воскресенье в регионе подморозит до минус 4-6 градусов, а днем потеплеет до минус 1-3 градусов.

По данным столичного метеобюро, с начала февраля в Москве уже выпало 55 мм осадков, или 152% месячной нормы.

Высота снежного покрова на главной московской метеостанции на ВДНХ к утру четверга составляла 45 см.

Рекордный снегопад в Москве

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Теги: Москва
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