Через Москву-реку построят 18 новых мостов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - До 2025 года в столице построят 18 новых мостов через Москву-реку, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Такой объем строительства содержится в Генеральном плане города. "В настоящее время уже ведется строительство моста и многоуровневой транспортной развязки на Каширском шоссе на участке от Каспийской до Шоссейной улицы, а также моста через старое русло реки Москвы от проспекта Андропова до Южнопортовой улицы", - сказал он.

Хуснуллин пояснил, что мост на Каширском шоссе обеспечит связь между строящейся Южной рокадой и районами Марьино и Печатники. А мост через старое русло реки войдет в транспортную сеть полуострова, на котором расположен ЗИЛ.

"Строительство автодорожного моста через затон Новинки с прилегающей улично-дорожной сетью позволит создать альтернативный транспортный путь, разгрузив развязку ТТК и проспекта Андропова, улицы Трофимова. Объект создаст удобную связку со станцией Московского центрального кольца "ЗИЛ", транспортно-пересадочных узлов "ЗИЛ" и "Технопарк"", - сказал заммэра.

Как сообщается, сейчас разрабатывается проектная документация для строительства остальных мостов. С их помощью власти рассчитывают усилить связи между различными территориями города и снизить загруженность существующих магистралей.