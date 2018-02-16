Московскому зоопарку передали бивни, позвонок и зуб молодого мамонта

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Главный археолог столицы Леонид Кондрашев передал в фонд Московского зоопарка два бивня, позвонок и зуб молодого мамонта, найденные при строительстве и благоустройстве улиц города, передал корреспондент "Интерфакса".

"Подарок по историческим и по музейным меркам просто нескромный. Эти экспонаты станут самыми древними экспонатами музея Московского зоопарка", - сказал начальник управления музейно-выставочной работы столичного департамента культуры Антон Горянов.

"Они пролежали под землей на глубине шести метров в так называемом геологическом слое 15 тысяч лет и представляют особую ценность, поскольку прекрасно сохранились", - отметили в пресс-службе зоопарка.

В фонд зоопарка также были переданы два черепа взрослых бизонов, найденных столичными археологами.

Кондрашев отметил, что одна из находок была обнаружена в районе Митино, другая - на Минской улице в районе Кутузовского проспекта.

Передача археологических находок была приурочена к 154-летию зоопарка.