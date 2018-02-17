Первый участок Большой кольцевой линии московского запустят в ближайшие недели

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Первый участок Большой кольцевой линии метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется запустить в ближайшие две недели, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Уже сегодня по первому участку Большой кольцевой линии от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" ходят поезда. Идет тестирование и апробация систем метрополитена. В ближайшие одну-две недели мы откроем этот участок для пассажиров", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что длина этого участка составляет 10,5 км, на нем расположены станции "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".

Хуснуллин также сообщил, что сегодня развернуты работы на всех участках Большой кольцевой линии. "Новое кольцо протяженностью 67 км будет включать в себя 31 станцию. Сегодня развернуты работы по всем участкам нового кольца, где-то идет активное строительство, где-то мы проектируем", - добавил заммэра.

Он напомнил, что Большая кольцевая линия будет иметь 21 пересадку на другие станции метро и Московское центральное кольцо.