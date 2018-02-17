Парковка на улицах Москвы будет бесплатной с 23 по 25 февраля

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - За стоянку автомобилей в зоне платных парковок на улично-дорожной сети в столице не нужно будет платить три дня с 23 по 25 февраля, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации в субботу.

"Традиционно парковка бесплатная по воскресеньям и праздничным дням. Так как праздничный выходной выпадает на пятницу, то в следующую за ней субботу парковка тоже будет бесплатной", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что следующие удлиненные парковочные "каникулы" ожидаются к Международному женскому дню, с 8 по 11 марта.

При этом пятница, 9 марта, также считается праздничным выходным, так как в 2018 году на этот день перенесен выходной с 6 января.

Собеседник "Интерфакса" добавил, что на городских плоскостных парковках, оборудованных шлагбаумами, все выходные дни будет взиматься плата согласно действующим тарифам.