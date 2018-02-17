Задержанных в Москве пайщиков отпустили из отдела полиции

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полиция отпустила всех задержанных около Дома кино в Москве пайщиков совхоза имени Ленина, сообщил "Интерфаксу" их адвокат Александр Зорин.

"Полиция собрала данные задержанных, как мне известно, составила протоколы об административном правонарушении, после чего всех освободили", - сказал он.

По его словам, на акцию к Дому кино вышли 15-20 человек обманутых пайщиков совхоза имени Ленина, которым руководит кандидат в президенты Павел Грудинин, которые судятся с ним из-за нарушенных, по их мнению, земельных прав. "Никакого порядка никто не нарушал, мероприятие проходило спокойно. Пришли 15-20 человек и спокойно стояли с маленькими рукописными плакатиками. Потом их начали задерживать", - сказал Зорин.

Задержанные были доставлены в пресненский отдел полиции.

В субботу в Доме кино проходит второй всероссийский съезд дольщиков, пайщиков жилья и апартаментов. Утром сообщалось, что у здания, где проходил съезд, были задержаны пятнадцать нарушителей порядка.