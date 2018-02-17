В Москве у здания проведения съезда обманутых дольщиков задержали 15 человек

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пятнадцать человек задержано столичной полицией за нарушения порядка во время съезда обманутых дольщиков в Москве.

"В ходе проведения в столичном Доме кино Всероссийского съезда обманутых дольщиков его организаторы обратились к сотрудникам полиции, с сообщением о гражданах, нарушающих общественный порядок при проведении мероприятия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным пресс-службы, у входа в здание, где проходил съезд, полицейскими за нарушение порядка проведения публичных мероприятий задержаны 15 человек. "Все они были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства", - добавил собеседник агентства.

14 февраля председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на совещании по проблемам обманутых дольщиков сообщил, что строительство трех крупных проблемных объектов в Москве будет завершено за счет бюджета. Он добавил, что всего в реестре обманутых дольщиков в столице числятся 4,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в РФ были решены проблемы 6 тыс. дольщиков, вложившихся в 140 проблемных объектов. В этом году планируется восстановить права граждан-инвесторов 360 долгостроев.