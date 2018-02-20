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Москва

В московском зоопарке появятся курсы для владельцев домашних животных

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Столичный зоопарк открывает академию, в которой ведущим направлением станут курсы для владельцев домашних питомцев.

"В 2018 году открывается Академия московского зоопарка. Наше главное направление - это курсы для владельцев домашних питомцев. Наши курсы рассчитаны на начинающих, - на них мы приглашаем тех, у кого дома живут пауки, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, птицы или мелкие млекопитающие, а также тех, кто только хочет завести себе кого-нибудь", - говорится в сообщении на официальном сайте зоопарка во вторник.

Отмечается, что на курсах специалисты поделятся опытом содержания животных, познакомят слушателей с основами биологии.

Запись на курсы откроется 1 марта. Ближайшие группы начнут работать в апреле-мае. Каждой группе животных посвящен отдельный цикл из четырех встреч раз в неделю, информирует зоопарк.

Теги: Москва
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