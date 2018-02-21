К ректорату МГУ вызвали полицию из-за недовольных фан-зоной ЧМ-2018 студентов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские из отдела полиции главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова были вызваны на девятый этаж главного здания МГУ на Воробьевых горах в Москве, сообщает источник "Интерфакса".

На девятом этаже находится ректорат университета.

В социальных сетях студентов вуза сообщается, что инициативная группа учащихся намеревалась передать ректору МГУ обращения с требованием не размещать зону для болельщиков чемпионата мира по футболу рядом с МГУ, обращение подписали 3,5 тыс. человек.

"Интерфакс" не располагает официальным комментарием руководства МГУ в связи с ситуацией.