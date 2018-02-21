В МГУ на нашли повода для беспокойства из-за размещения рядом с вузом фан-зоны ЧМ-2018

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сроки летней сессии в МГУ им. М.В.Ломоносова в связи с размещением фан-зоны Чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) по соседству с главным зданием МГУ на Воробьевых горах сдвигать не планируется, заявил "Интерфаксу" проректор вуза Петр Вржещ.

"Оснований для волнения студентов нет. Мы ничего не переносим", - сказал Вржещ агентству, отвечая на вопрос, планируется ли перенос сессии из-за ЧМ.

Как заявила "Интерфаксу" студентка МГУ, представитель инициативной группы Дарья Евстрахина, противникам фан-зоны удалось за 2 дня собрать свыше 4 тыс. подписей учащихся и сотрудников МГУ.

По ее словам, после того, как подписанты пришли с обращением в ректорат, руководство университета организовало встречу со студентами на десятом этаже главного здания.

Подписантов, по словам Евстрахиной, не устраивает то, что тысячи болельщиков будут находиться по соседству с главным зданием, где также располагаются комнаты общежития МГУ. "Мы считаем, что 40-60 тыс. болельщиков под окнами людей - это неадекватно", - сказала представитель инициативной группы.

Кроме того, студенты обеспокоены проблемами с проживанием в общежитии из-за ЧМ и изменением графика летней сессии. "Мы не верим приказам. Сколько раз уже говорили, что будет все в порядке, но все в порядке не было", - добавила Евстрахина.

16 февраля, пресс-служба МГУ сообщила, что фан-зона для болельщиков ЧМ будет размещена на Воробьевых горах по соседству с главным зданием МГУ - между улицей Косыгина и Университетским проспектом в Москве. В связи с этим на время ЧМ в МГУ планируется запретить продавать в вузе сувенирную продукцию с символикой чемпионата и ограничить доступ посторонних на территорию Московского университета.

В пресс-релизе подчеркивалось, что учебный план менять из-за чемпионата не будут, а "формирование графика сдачи летней сессии будет традиционно осуществляться в максимально удобном формате". Кроме того, отмечалось, что порядок проживания в общежитиях не изменится.