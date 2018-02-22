Мировой суд оштрафовал "Пионер" на 100 тысяч рублей за показ "Смерти Сталина"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд московского района Дорогомилово оштрафовал на сто тысяч рублей кинотеатр "Пионер" за показ фильма "Смерть Сталина", прокатное удостоверение которого было отозвано, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: признать ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере ста тысяч рублей", - говорится в решении мировой судьи судебного участка 208 района Дорогомилово.

Всего Минкультуры РФ в отношении "Пионера" было составлено три административных протокола, согласно которым кинотеатру вменяется осуществление показа "Смерти Сталина" без прокатного удостоверения на фильм.

Ранее мировой суд уже оштрафовал кинотеатр на 80 тысяч рублей за показ фильма "Диван Сталина". Адвокат Юлий Тай, представляющий интересы "Пионера", заявил, что это решение будет обжаловано.

В конце января Минкультуры выдало, но за несколько дней до начала проката отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина".

В комментарии ведомства говорилось, в частности, что основанием для отзыва удостоверения стал один из пунктов правил его выдачи, по которому такие меры возможны при "выявлении при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" - сатирическая комедия о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2017 года на кинофестивале в Торонто. В фильме сыграли Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Руперт Френд, Саймон Рассел Бил, Майкл Пейлин, Ольга Куриленко и другие.