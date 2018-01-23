Минкультуры отозвало у фильма "Смерть Сталина" прокатное удостоверение

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минкультуры отозвало прокатное удостоверение, выданное фильму "Смерть Сталина", решение о показе картины будет принято позднее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

"В компанию "Вольга" (прокатчик - "ИФ") сегодня направлено уведомление об отзыве прокатного удостоверения на фильм "Смерть Сталина", - сказали в ведомстве.

"Будет ли показан фильм, будет решено позже", - добавили в ведомстве.

Как стало известно во вторник, группа деятелей культуры и политики, в том числе Никита Михалков и Юрий Поляков, написала письмо министру культуры Владимиру Мединскому, в котором выступили против выхода фильма "Смерть Сталина" в российский прокат. В частности, авторы письма предложили проверить британскую ленту на экстремизм и отметили, что ее релиз в канун 75-летия Сталинградской битвы оскорбляет память погибших.

Сатирическая комедия "Смерть Сталина" повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера картины состоялась в сентябре на кинофестивале в Торонто. В ленте сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд .

Согласно прокатному удостоверению, фильм должен был выйти в прокат 25 января.

Это уже не первый скандал с выдачей прокатного удостоверения фильмам за последнее время. На прошлой неделе Минкультуры перенесло релиз ленты "Приключения Паддингтона 2" (его также выпускает компания "Вольга"), однако позже прокатчик и министерство обсудили ситуацию и фильм все же вышел на выходных.