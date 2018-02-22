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Москва

Полиция отпустила Навального после вручения ему административного протокола

Есть обновление от 15:52

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный отпущен из отдела полиции после того как ему вручили протокол о совершении административного правонарушения, сообщил в четверг "Интерфаксу" юрист Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

"Навальному вручили протокол и отпустили. Что с Волковым пока не понятно, связи с ним нет", - сказал он.

Жданов уточнил, что дата и время судебного разбирательства по материалу в отношении Навального им пока не известны.

Сам оппозиционер также подтвердил на своей странице в твиттере, что он покинул отделение полиции.

Навальный был задержан в четверг на выходе от стоматолога и доставлен в отдел полиции "Якиманка". Как сообщил юрист, там оппозиционеру был вручен протокол о совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Ранее сообщалось о задержании в аэропорту Шереметьево главы штаба Навального Леонида Волкова, который направлялся в Уфу на встречу со сторонниками.

20 февраля в аэропорту "Шереметьево" был задержан глава ФБК Роман Рубанов. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении. Симоновский суд Москвы признал Рубанова виновным в организации несанкционированной акции 28 января и отправил его под административный арест на 10 суток.

Теги: Алексей Навальный, ФБК
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