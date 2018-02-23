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Парковка на улицах Москвы стала бесплатной до понедельника

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В связи с нерабочим праздником Дня защитника Отечества в течение трех дней с 23 по 25 февраля стоянка в зоне платных парковок на улично-дорожной сети Москвы будет бесплатной, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

"Традиционно парковка бесплатная по воскресеньям и праздничным дням. Так как праздничный выходной выпадает на пятницу, то в следующую за ней субботу парковка тоже будет бесплатной", - пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем, он призвал водителей соблюдать правила парковки и учитывать, что 23 февраля в городе будут проводиться массовые мероприятия.

При этом на городских плоскостных парковках, оборудованных шлагбаумами, все выходные дни будет взиматься плата согласно действующим тарифам.

Следующие удлиненные парковочные "каникулы" ожидаются к Международному женскому дню, с 8 по 11 марта. Пятница, 9 марта, также считается праздничным выходным, так как в 2018 году на этот день перенесен выходной с 6 января.

Теги: Москва
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