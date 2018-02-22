Власти Москвы разрешили установку памятной доски Немцову на Малой Ордынке

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Памятная доска убитому оппозиционному политику Борису Немцову будет установлена в центре Москвы на доме номер 3 на Малой Ордынке, где он жил, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Немцову по адресу: Малая Ордынка, дом 3", - сообщил Собянин в четверг на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, с просьбой об установке памятной доски на этом доме обратилась Ксения Собчак, и ее обращение поддержали многие общественные деяттели. Памятная доска будет установлена за общественные деньги при условии согласия жителей этого дома.

Мэр напомнил, что 27 февраля исполняется три года со дня гибели Немцова. Оппозиционный политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.