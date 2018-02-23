КПРФ провела в центре Москвы митинг

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - На площади Революции в Москве состоялся митинг КПРФ в честь столетия Советской Армии и военно-морского флота.

Выступая на мероприятии, лидер партии Геннадий Зюганов призвал помнить о многовековой истории России. "Нам надо опереться на великую тысячелетнюю историю наших великих побед", - заявил он со сцены.

Зюганов призвал уважать историю страны и помнить победы Красной армии и отметил, что страна должна "заботится о трудовом человеке, рабочем и крестьянине, учителе и враче, молодом студенте".

По его словам, КПРФ за 25 лет своего существования "тоже совершила подвиг". "Прежде всего, мы не дали расправиться над историей великой советской эпохи, мы не дали опошлить Красную площадь и великий некрополь, где покоится 32 маршала и генерала, обеспечивших нам победу во главе с Георгием Жуковым", - сказал политик.

Митингу на площади Революции в пятницу предшествовала демонстрация, которая прошла по улице Петровка.

В мероприятиях участвуют Центральный, Московский городской и областной комитеты КПРФ, Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров, Всероссийское женское движение "Надежда России", Ленинский Коммунистический Союз Молодежи и ряд других левых партий и движений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.