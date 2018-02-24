"Оранжевый" уровень погодной опасности в Москве сохранен на воскресенье

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В связи с продолжающимися на европейской части России аномальными морозами, на 25 февраля в столичном регионе продлен "оранжевый", предпоследний, уровень погодной опасности, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Гидрометцентре России.

"При переменной облачности в ночь на воскресенье температура воздуха в Москве опустится до 20-22 градусов мороза, днем не поднимется выше 7-9 градусов. В понедельник и вторник морозы усилятся: ночью в городе до минус 22-24 градусов, днем - 14-16 градусов мороза", - заявил собеседник агентства.

По его словам, такой уровень погодной опасности будет действовать и в других регионах Центрального федерального округа, за исключением Воронежской области.

Он рассказал, что в столичном регионе аномальные морозы начнут ослабевать с наступлением календарной весны. Так, по предварительным прогнозам, в ночь на 1 марта температура опустится до 14-19 градусов, днем - в пределах 3-8 градусов ниже ноля, однако и такие показатели ниже среднесуточной климатической нормы.

Как ожидается, снегопады вернутся в Москву со среды.