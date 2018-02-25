Воскресенье стало самым морозным днем в Москве с начала зимы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной городской метеостанции (ВДНХ) в ночь на воскресенье опустилась до минус 18,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Воскресенье, 25 февраля, стало самым морозным днем в Москве с начала зимы. Предыдущий минимум был зафиксирован 23 февраля (минус 18,7 градуса).

Температурный рекорд для 25 февраля был установлен в 1893 году (минус 35,6 градусов).

По прогнозу синоптиков, в воскресенье днем в Москве потеплеет до минус 7-9 градусов. В ночь на понедельник в городе может похолодать до минус 22-24, а в Подмосковье местами - до минус 32 градусов.

В связи с наступлением периода аномальных морозов, когда среднесуточная температура окажется на 7-10 градусов ниже климатической нормы, Гидрометцентр с 22 февраля объявил в столичном регионе оранжевый уровень опасности.