Главные новости
СпортРоссийские хоккеисты завоевали золото Олимпиады-2018МоскваПолиция насчитала 4,5 тысячи человек на шествии памяти Немцова в МосквеСпортНорвегия выиграла медальный зачет Олимпиады
Москва

Воскресенье стало самым морозным днем в Москве с начала зимы

В ночь на понедельник синоптики прогнозируют до -24 градусов

Воскресенье стало самым морозным днем в Москве с начала зимы
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной городской метеостанции (ВДНХ) в ночь на воскресенье опустилась до минус 18,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Воскресенье, 25 февраля, стало самым морозным днем в Москве с начала зимы. Предыдущий минимум был зафиксирован 23 февраля (минус 18,7 градуса).

Температурный рекорд для 25 февраля был установлен в 1893 году (минус 35,6 градусов).

По прогнозу синоптиков, в воскресенье днем в Москве потеплеет до минус 7-9 градусов. В ночь на понедельник в городе может похолодать до минус 22-24, а в Подмосковье местами - до минус 32 градусов.

В связи с наступлением периода аномальных морозов, когда среднесуточная температура окажется на 7-10 градусов ниже климатической нормы, Гидрометцентр с 22 февраля объявил в столичном регионе оранжевый уровень опасности.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Полиция насчитала 4,5 тысячи человек на шествии памяти Немцова в МосквеПолиция насчитала 4,5 тысячи человек на шествии памяти Немцова в Москве
Мероприятие, проходящее на Бульварном кольце, согласовано с властями столицыПодробнее
Власти Москвы разрешили установку памятной доски Немцову на Малой ОрдынкеВласти Москвы разрешили установку памятной доски Немцову на Малой Ордынке
Увековечить память убитого политика на доме, в котором он жил, попросила Ксения СобчакПодробнее
Алексей Навальный сообщил о своем задержанииАлексей Навальный сообщил о своем задержании
Юрист ФБК отметил, что детали произошедшего пока неизвестныПодробнее
"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозов"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозов
В ночь на четверг температура воздуха в столице опустится до минус 20-22 градусовПодробнее
Власти столицы задумались о строительстве в Новой Москве дублера Калужского шоссеВласти столицы задумались о строительстве в Новой Москве дублера Калужского шоссе
Если будет принято решение о строительстве дороги с привлечением частного инвестора, она будет платнойПодробнее
Названа предварительная причина смерти ребенка в детском саду в Новой МосквеНазвана предварительная причина смерти ребенка в детском саду в Новой Москве
Следователи опровергли информацию о том, что девочка осталась на улице без присмотраПодробнее
Синоптики пообещали похолодание в Москве до минус 26 градусовСиноптики пообещали похолодание в Москве до минус 26 градусов
В воскресенье в столице объявлен желтый уровень погодной опасностиПодробнее
После смерти девочки в детском саду в Новой Москве возбуждено второе делоПосле смерти девочки в детском саду в Новой Москве возбуждено второе дело
Ход расследования взял под контроль глава Следственного комитетаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Церемония закрытия Олимпиады-201813 фото
25 февраля
Церемония закрытия Олимпиады-2018
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Неделя моды в Лондоне8 фото
22 февраля
Неделя моды в Лондоне
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссийские хоккеисты завоевали золото Олимпиады-2018МоскваПолиция насчитала 4,5 тысячи человек на шествии памяти Немцова в МосквеСпортНорвегия выиграла медальный зачет ОлимпиадыВ РоссииДля ВМФ России построят новый авианосецВ миреКомпартия Китая отменит ограничение срока пребывания главы страны у властиМоскваВоскресенье стало самым морозным днем в Москве с начала зимы

Берлинале-2018: Заключение и послесловие

Берлинале-2018: Заключение и послесловие"Интерфакс" подводит итоги кинофестиваля Подробнее

Из ТЦ "Охотный ряд" из-за ложной угрозы взрыва эвакуировали более тысячи человек

В Москве проверят анонимное сообщение об угрозе взрыва в центре города

По данным источника "Интерфакса", речь идет о Манеже и метро "Охотный ряд" Подробнее

Захарова обвинила США в попытке вмешаться в грядущие выборы президента в России

Церемония закрытия Олимпиады-2018

Церемония закрытия Олимпиады-201813 фото

"Газпром" поставил 4-й подряд рекорд экспорта благодаря циклону "Зверь с Востока"

Вылет самолета из Екатеринбурга в Москву задержан из-за пореза колеса

В Петербурге на митинг памяти Немцова пришли около 350 человек

Олимпиада-2018 объявлена закрытой

Церемония закрытия XXIII Зимних Олимпийских игр проходит в Пхенчхане Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Хоккей с шайбой07:10Мужчины, Россия - Германия, Финал  РоссияГерманияонлайнподробнее
Кёрлинг03:05Женщины, Швеция - Южная Корея, Финал  ШвецияЮжная Кореяподробнее
Бобслей03:30Мужчины, экипажи-четверки, 3-й и 4-й заезды (Финал)  ГерманияГерманияЮжная Кореяподробнее
Лыжные гонки09:15Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль, Финал  НорвегияФинляндияШвецияподробнее