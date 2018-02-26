Great Wall и BMW будут выпускать электромобили Mini в Китае

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Китайская Great Wall Motor и германская BMW подписали протокол о намерениях по совместному производству электромобилей Mini в Китае.

Автопроизводители проводят обсуждение возможности открытия совместного предприятия в Китае, который является крупнейшим в мире рынком автомобилей на новых источниках энергии, отмечается в сообщении Great Wall. Компаниям предстоит решить такие вопросы, как расположение нового завода, а также объем инвестиций в его строительство.

Отраслевые аналитики отмечают, что новый проект поможет Great Wall и BMW расширить долю на рынке экологически чистых машин, сообщает агентство "Синьхуа".

Great Wall, штаб-квартира которой расположена в городе Баодин, является крупнейшим в Китае производителем внедорожников с годовым объемом продаж в 1 млн единиц.

BMW в 2017 году реализовала в Китае 372 тыс. автомобилей, включая 35 тыс. автомобилей марки Mini.

По данным Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая, в 2017 году в стране было продано 777 тыс. автомобилей на новых источниках энергии, что на 53,5% больше показателя предыдущего года.