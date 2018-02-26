Москва

Большое кольцо московского метро "замкнется" к концу 2022 года

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется завершить к концу 2022 года, заявил в понедельник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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"Запуск кольца будет производиться участками. Кроме открытого сегодня участка, в этом году планируется достроить радиус до станции "Нижняя Масловка". В следующем году - восточный участок, затем западный, и в итоге - весь южный сектор. В целом, работы на кольцевой предполагается завершить до конца 2022 года", - заявил Хуснуллин.

Глава стройкомплекса добавил, что БКЛ после запуска сможет стать самой протяженной кольцевой веткой в мире. "Мы планируем ввести в строй 69 км линий с 31 станцией, таким образом, она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего "чемпиона" среди подземных колец - Кольцевую линию Пекинского метро (57 км)", - отметил Хуснуллин.

26 февраля состоялось открытие первого участка БКЛ. Отрезок протяженностью 10,5 км включает пять станций: "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".

Хуснуллин отметил, что при строительстве БКЛ закладывается возможность создания трех новых радиальных направлений. Одна такая новая ветка - Кожуховская - уже строится.

Теги: Москва, Московский метрополитен, Большая кольцевая линии
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