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Москва

Суд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhone

Истцы жаловались на умышленное замедление корпорацией работы смартфонов, но в их заявлениях суд нашел недостатки

Суд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhone
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы не принял к рассмотрению пять исков, поданных российскими владельцами iPhone к ООО "Эппл Рус" из-за замедления корпорацией работы смартфонов.

"Сегодня постановлением судьи заявителям возвращены три исковых заявлений, ещё два иска возвращены постановлением суда от 19 февраля", - сообщила "Интерфаксу" во вторник и.о. пресс-секретаря суда Светлана Максимова.

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Она пояснила, что отказ в принятии заявлений к производству связан с отсутствием устранения недостатков в них со стороны истцов.

Ранее управляющий партнер NLF group Максим Карпов сообщил "Интерфаксу", что "к настоящему времени в суды Москвы и Московской области подано десять исков на общую сумму несколько десятков миллионов рублей" к "Эппл Рус".

В конце декабря 2017 года Apple принесла извинения за снижение скорости работы старых моделей iPhone на фоне судебных исков и возмущений потребителей. Власти США, Франции и ряда других стран заинтересовались деятельностью Apple после обнародования этой информации и начали расследования.

Apple признала, что скорректировала операционную систему iOS так, чтобы замедлить выполнение смартфонами определенных задач. Компания пообещала снизить цену на услугу замены аккумулятора, а также включить в обновленную версию операционной системы функцию отслеживания состояния аккумулятора.

Корпорация утверждала, что замедляла работу iPhone для продления срока службы и избежания внезапных отключений.

Теги: Apple, Москва, iPhone
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