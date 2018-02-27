Восстановлено движение поездов на синей ветке московского метро

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Около получаса потребовалось на восстановление движения поездов на центральном и восточном участках Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена во вторник вечером.

"Движение поездов на участке от "Партизанской" до станции "Киевская" в 20:08 оперативно восстановлено и вводится в график", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Арбатско-Покровская линия. Движение поездов оперативно введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что с 19:35 по техническим причинам не было движения поездов на этом участке Арбатско-Покровской линии.

Пассажиров синей ветки призывали пользоваться другими линиями метро.

В свою очередь, как сообщил "Интерфаксу" источник в транспортном комплексе столицы, "движение отсутствовало из-за технической неисправности подвижного состава по направлению в сторону центра". Он уточнил, что по направлению из центра поезда следовали с увеличенным интервалом.