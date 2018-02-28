Более 20 новых комплексов "Панцирь-С" усилят ПВО Москвы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Более двух десятков новых зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" усилят противовоздушную оборону Москвы, сообщили в среду "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"Боевые машины ЗРПК "Панцирь-С" будут доставлены в Подмосковье в пункты постоянной дислокации зенитных ракетных полков 1 армии ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС, где новые ЗРПК "Панцирь-С" будут нести боевое дежурство по противоздушной обороне г.Москвы и обеспечивать прикрытие зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", - сообщили в департаменте.

По данным департамента, ранее эти комплексы выполнили начальные боевые стрельбы на полигоне "Ашулук" в Астраханской области. Всего в маневрах было задействовано "более 20 боевых машин", отмечается в сообщении.

"В ходе начальных стрельб боевыми расчетами ЗРПК "Панцирь-С" было проведено около 2,5 тысяч выстрелов из ракетного и пушечного вооружения по более 20 ракетам-мишеням, имитирующим крылатые ракеты, аэродинамические цели, беспилотные летательные аппараты, а также мишеням, имитирующим наземную легкобронированную технику", - отметили в департаменте.