Для комплекса "Панцирь" разработают гиперзвуковые ракеты

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Дальность действия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" может возрасти до 60 км благодаря использованию гиперзвуковых ракет, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В данный момент ведутся работы по созданию для "Панциря" гиперзвуковых ракет. Планируется довести радиус действия комплекса до 50-60 километров", - сказал собеседник агентства.

Гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Денисов в 2013 году сообщал, что в холдинге "ведутся работы, в том числе по гиперзвуку". "(Работы - ИФ) ведутся достаточно успешно", - сказал он.

В настоящий момент дальность действия комплекса составляет около 20 км. По данным Минобороны РФ, с 2018 года в войска должна начать поступать модернизированная версия комплекса, "Панцирь-СМ". Благодаря новому прицельному локатору, дальность обнаружения и наведения ракет составляет 40 км.