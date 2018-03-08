Для комплекса "Панцирь" разработают гиперзвуковые ракеты

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Дальность действия зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" может возрасти до 60 км благодаря использованию гиперзвуковых ракет, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В данный момент ведутся работы по созданию для "Панциря" гиперзвуковых ракет. Планируется довести радиус действия комплекса до 50-60 километров", - сказал собеседник агентства.
Гендиректор холдинга "Высокоточные комплексы" Александр Денисов в 2013 году сообщал, что в холдинге "ведутся работы, в том числе по гиперзвуку". "(Работы - ИФ) ведутся достаточно успешно", - сказал он.
В настоящий момент дальность действия комплекса составляет около 20 км. По данным Минобороны РФ, с 2018 года в войска должна начать поступать модернизированная версия комплекса, "Панцирь-СМ". Благодаря новому прицельному локатору, дальность обнаружения и наведения ракет составляет 40 км.
ЗРПК "Панцирь-С" разработан тульским КБ приборостроения имени Шипунова (входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Комплекс способен поражать все современные и перспективные средства воздушного нападения на дальностях до 20 км на высоте до 15 км. Скорость зенитной ракеты 57Е6 - 1300 метров в секунду.
ЗРПК может одновременно работать по четырем целям, применяться для поражения не только воздушных, но также наземных и морских целей, живой силы. Способен вести огонь в движении и с места, а также с коротких остановок.
Комплексы "Панцирь-С" используются российскими военными в Сирии.