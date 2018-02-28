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Москва Президентская кампания-2018

Впервые проголосовавшие на выборах президента москвичи получат билеты на концерт

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Избиратели, впервые принимающие участие в голосовании на выборах президента, на участках в Москве получат билеты на концерты российских звезд, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Молодые избиратели, которые придут 18 марта на избирательные участки, получат флаеры, зарегистрируются на сайте, выберут одну из трех дат концерта и пойдут на него", - рассказал он на пресс-конференции в среду. Он отметил, что концерты пройдут в спорткомплексе "Олимпийский" с 22 по 24 марта.

Горбунов напомнил, что в Москве молодым избирателям, впервые проголосовавшим на выборах депутатов Государственной думы в 2016 году, выдавали приглашения на концерт популярных исполнителей, который проводился в тот же вечер на Поклонной горе.

"После этого были пожелания не проводить такое мероприятие в день голосования. В этот раз в "Олимпийском" будет организовано три концерта", - отметил он.

Горбунов сообщил, что Мосгоризбирком оплатит аренду помещений спорткомплекса, артисты будут выступать бесплатно, что в ходе пресс-конференции подтвердили, в частности, участницы группы "Серебро".

"Тут взаимная заинтересованность. Артисты могут расширить свою аудиторию, и они же выполнят свой гражданский долг", - заметил Горбунов.

В целом, по его словам, нынешние президентские выборы пройдут "в непростой политической обстановке". "Москвичи должны показать пример всей стране по участию в выборах", - подчеркнул глава горизбиркома.

Список артистов, которые выступят для молодых избирателей, окончательно пока не утвержден.

Следующие выборы президента пройдут в России 18 марта.

Их первые выборы

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Ксения Собчак: 2018
Теги: Москва
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