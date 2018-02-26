Памфилова призвала кандидатов в президенты не уклоняться от участия в дебатах

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава ЦИК РФ Элла Памфилова удивлена тем, что на первые дебаты явился только один кандидат в президенты, и призвала других активнее использовать отведенное им эфирное время.

На заседании Центризбиркома в понедельник она рассказала, что разговаривала с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который сообщил ей о том, что на первые дебаты на радио "пришел только он один, а другие кандидаты прислали своих доверенных лиц".

"Мне это очень странно, многие кандидаты причитали, что им не хватает времени, забрасывали нас жалобами. Надеюсь, что хоть на ТВ-дебаты будут ходить", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что по закону кандидат в президенты может не участвовать в дебатах только в случае, если болеет или исполняет служебные обязанности.

"Мы не имеем право администрировать кандидатов, но если они пренебрегают этим временем, то оно, соответственно, будет распределяться между теми, кто на дебаты приходит", - пояснила Памфилова.

Секретарь ЦИК Майя Гришина уточнила, что сегодня состоялись первые дебаты на радио, где должны были участвовать четыре кандидата, однако трое из них сослались на здоровье или работу и не явились. В результате этого дебаты состоялись с участием одного кандидата - Владимира Жириновского - и доверенных лиц от других кандидатов.

В законе не прописано, что кандидаты должны представлять подтверждающие справки о невозможности явиться на дебаты.

26 февраля стартует период теле- и радиодебатов.

В понедельник в 18.00 состоятся ТВ-дебаты на телеканале "ТВ-Центр". 28 февраля также ожидаются радиодебаты в 13.10, а в 21.00 - на телеканале ОТР.

28 февраля в дебатный график включатся почти все телеканалы, которые, согласно жеребьевке, предоставили кандидатам бесплатное эфирное время.