"Мособлгаз" назвал неправильную подводку газа возможной причиной хлопка в Раменском

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Жилой дом в Раменском, где в четверг утром произошел хлопок газа, ночью был обесточен, возможно, жители использовали газовую плиту для дополнительного обогрева, сообщил гендиректор компании "Мособлгаз" Дмитрий Голубков.

"Ночью в доме был выключен свет. По имеющейся информации дом был обесточен, и на момент хлопка он был обесточен. Проверяются разные версии. Надо проверять версию, что на улице сейчас стоят морозы и могли быть включены газовые приборы - плиты, для дополнительного отопления", - сказал Голубков.

В квартире, где произошел хлопок, недавно закончился ремонт, отметили в пресс-службе компании. "После обследования квартиры было выявлено, что газовая подводка была зашита в гипсокартон, что недопустимо. Это тоже одна из версий хлопка", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий сообщила "Интерфаксу", что по факту смерти двух женщин в результате пожара возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

По предварительным данным, в доме с пяти утра начались перебои с электричеством, после чего оно было отключено. Через два часа произошел хлопок, и началось задымление, в результате частично обрушилась часть несущей стены дома. "Очаг возгорания обнаружен в квартире, расположенной на втором этаже. По предварительным данным, хлопок произошел в результате скопления бытового газа внутри квартиры, в которой никто не проживал", - сообщила Врадий.

В пресс-службе компании "Мособлгаз" ранее сообщили "Интерфаксу", что возгорание в жилом доме в Раменском произошло после хлопка газа. "Был хлопок газа, произошло возгорание. Сейчас дом отключен от газоснабжения. Обстоятельства пока выясняются. Дом оснащен газовыми плитами", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС России, число пострадавших в результате взрыва газа и последующего пожара достигло 13. В подмосковном Минздраве сообщили о гибели двух человек.

Жителям дома в Раменском, квартиры которых пострадали в результате хлопка газа, предоставят временное жилье, сообщил "Интерфаксу" глава Раменского района Андрей Кулаков. Он отметил, что полностью дом эвакуировать не пришлось, он цел, в нем отключены электричество и вода.