Власти Москвы пообещали открыть новый участок салатовой ветки метро до конца марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро с тремя станциями планируется открыть для пассажиров до конца марта, заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы планируем запустить пассажирское движение по новому участку Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" до конца месяца", - сказал Хуснуллин.

По его словам, строительные работы на этих станциях уже завершены.

"Сейчас идет пусконаладка, монтаж оборудования, фактически мы вышли на финишную прямую", - добавил заммэра.

Он напомнил также, что параллельно завершаются работы по строительству электродепо "Лихоборы", которое необходимо для обслуживания поездов этой линии.

Заммэра пояснил, что с запуском нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро появится в шаговой доступности у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино.