Синоптики сообщили о мощном снегопаде в Москве в ближайшие часы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - С приходом южного циклона в Москве в ночь на воскресенье начнется снегопад, который прекратится лишь к утру 5 марта, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в субботу.

"По предварительным расчетам, за сутки с небольшим на Москву выпадет около 14 см снега, что составит чуть более 40% мартовской нормы. В настоящее время снежный циклон накрыл уже Калужскую и Тульскую области и в ближайшие часы подберется к столичному региону", - уточнил собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю среднесуточная температура воздуха в Москве останется на 4-7 градусов ниже климатической нормы, которая в первую декаду марта составляет около минус 4 градусов.

При этом южный циклон не принесет потепления. Так, днем в воскресенье температура составит минус 7-9 градусов, в ночь на понедельник 11-13 градусов мороза, днем - минус 6-8 градусов.

По предварительным прогнозам, к Международному женскому дню морозы немного ослабнут, но оттепелей не ожидается: дневная температура воздуха составит около 2-7 градусов мороза.