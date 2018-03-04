Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Снегопад, который ночью начался в московском регионе, привел к десяткам кратковременных задержек в столичных аэропортах, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

"Аэродромные службы приведены в режим повышенной готовности. Взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежки расчищались на протяжении всей ночи, расчистка продолжилась утром. Все самолеты перед вылетом обрабатываются противообледенительной жидкостью. Это провоцирует кратковременные задержкам рейсов, поскольку занимает до получаса дополнительного времени", - заявили в авиадиспетчерских службах.

Длительных задержек рейсов продолжительностью более двух часов из-за непогоды нет, удалось избежать и уходов самолетов на запасные аэродромы.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" в московских аэропортах утром в воскресенье задержаны 38 рейсов, 17 отменены.

Больше всего рейсов задержано в "Шереметьево" - 26, в "Домодедово" и "Внуково" задержано 9 и 3 рейса соответственно. Также в "Домодедово" отменены 15 рейсов, еще два рейса отменены во "Внуково".