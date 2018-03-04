Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - За минувшую ночь в Москве выпало около 20% месячной нормы осадков, которая в марте составляет 34 мм, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в воскресенье.

По предварительной оценке, за последние 12 часов прирост осадков на базовой городской метеостанции на ВДНХ составил 7 мм, отметили в ведомстве.

В столичном регионе продолжает действовать желтый уровень опасности, когда погода несет собой потенциальные риски.

По информации Гидрометцентра, днем 4 марта в Москве ожидается от минус 7 до минус 9 градусов, облачно, снег, местами сильный, гололедица, метель и снежные заносы.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" заявили, что с 9:00 до 21:00 воскресенья в городе действует штормовое предупреждение.

"В течение дня в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/с и выше", - сказал собеседник агентства.

К утру воскресенья 4 марта высота сугробов в районе ВДНХ достигла 47 см. К вечеру воскресенья прирост снежного покрова в Москве может составить еще от 4 до 6 см, отметили в метебюро.