Почти треть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, в ночь на воскресенье и днем в столице выпало 10 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

Прирост осадков на главной метеостанции на ВДНХ за неполные сутки составил около 30% месячной нормы, которая в марте насчитывает 34 мм, уточнили в ведомстве.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 5 марта снегопад в Москве продолжится, температура понизится до минус 11-13 градусов, возможна гололедица.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил журналистам, что коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим работы из-за сильного снегопада, на улицах Москвы в воскресенье работает около 10 тыс. единиц специализированной техники.

Бирюков рассказал, что к 8 марта в Москве может выпасть месячная норма осадков. Новый снегопад в российской столице, по его данным, начнется вечером 7 марта и продлится весь следующий день.