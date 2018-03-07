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В Подмосковье собрались построить четыре мусоросжигательных завода

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Еще пять инвестконтрактов по созданию мусороперерабатывающих комплексов планируют заключить в Подмосковье в течение месяца, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Инвестконтракты по строительству четырех мусоросжигательных заводов и трех объектов по мусоропереработке уже заключены. В плане у нас заключение еще пяти инвестконтрактов в ближайший месяц", - приводит пресс-служба слова Когана.

Министр уточнил, что всего в регионе предусмотрено строительство 11 мусороперерабатывающих комплексов и четырех мусоросжигательных заводов.

Он выразил надежду, что уже текущей весной в регионе начнется строительство мусороперерабатывающего комплекса. Первый ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2019 года.

По его словам, за счет новой инфраструктуры почти на 60% уменьшатся объемы мусора, идущего на захоронение. Кроме того, сокращение объемов захоронений будет происходить за счет внедрения системы раздельного сбора мусора.

"Мы собираемся с 1 января 2019 года ввести раздельный сбор отходов, это позволит на 30% уменьшить объём захоронений", - сказал министр.

Теги: Московская область
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