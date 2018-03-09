Пучков потребовал усилить мониторинг в районе свалки "Ядрово"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал усилить мониторинг воздуха в районе свалки "Ядрово" в Волоколамском районе Подмосковья, власти которого ввели режим "чрезвычайной ситуации" из-за жалоб жителей на неприятный запах.

"Поднимайте дополнительные силы Роспотребнадзора, мобильные лаборатории в местах возможного запаха и организуйте прямую трансляцию всех этих данных", - распорядился Пучков в ходе селекторного совещания в МЧС.

Он потребовал информировать население в реальном времени о данных замеров не только воздуха, но и почвы.

Как доложил министру представитель Главного управления МЧС по Московской области, превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано. Мониторинг ведётся на постоянной основе, в том числе по обращениям граждан.

Ранее власти Волоколамского района ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории мусорного полигона "Ядрово", чтобы начать его рекультивацию. "Ядрово" входит в перечень пяти мусорных полигонов Подмосковья, которые должны быть модернизированы и продолжат работать на время действия новой территориальной схемы обращения с отходами в Московской области.

Проект текущей схемы рассчитан на период до 2035 года. В настоящее время в области продолжают работать 15 свалок бытовых отходов.

Однако 9 марта жители подмосковного Волоколамска продолжили акцию у въезда на полигон "Ядрово". Активисты сообщили о задержаниях среди участников акции.