Очередной снегопад придет в Москву 10 марта

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Снежные заряды вновь придут в столичный регион 10 марта, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"Снегопад не будет носить интенсивного характера. По предварительным расчетам, в течение субботы выпадет лишь около 3 см снега", - уточнил собеседник агентства.

Днем в субботу при облачной погоде с прояснениями температура воздуха составит минус 4-6 градусов. В последующие дни осадков пока не предвидится.

Первые весенние оттепели, по данным синоптиков, придут в Москву со вторника, когда в дневные часы температура может подняться до плюс 3 градусов, однако ночи по-прежнему будут морозными.

С начала марта среднесуточная температура оказалась ниже нормы на 5,3 градуса.

Ранее портал "Метеоновости" сообщал, что количество осадков, выпавших за календарную зиму 2017-2018 годов, стало рекордным, суммарно выпало 217,5 мм. Больше осадков за 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе выпало лишь зимой 1965-1966 годов - 249 мм.