Собянин назвал Москву лидером в Европе по числу машин каршеринга

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Парк компаний, предоставляющих в Москве автомобили в краткосрочную аренду (каршеринг), стал самым крупным в Европе, заявил мэр Сергей Собянин.

"До конца года общий парк авто для краткосрочной аренды составит не менее 10-15 тысяч. По этому показателю мы уже обошли все европейские города", - написал он на своей странице в твиттере в пятницу.

Осенью 2015 года мы запустили "Московский каршеринг". Услуга стала популярной - ежедневно горожане берут эти машины около 25000 раз. До конца года общий парк авто для краткосрочной аренды составит не менее 10-15 тысяч. По этому показателю мы уже обошли все европейские города. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 марта 2018 г.

Собянин напомнил, впервые услуга каршеринга стала предоставляться осенью 2015 года. "Услуга стала популярной - ежедневно горожане берут эти машины около 25 тыс. раз", - отметил мэр.

Сейчас в Москве сервис каршеринга представляют "Делимобиль", YouDrive, Anytime, Car5, EasyRide, BelkaCar и другие компании.