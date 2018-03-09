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Москва

Собянин назвал Москву лидером в Европе по числу машин каршеринга

Есть обновление от 17:08

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Парк компаний, предоставляющих в Москве автомобили в краткосрочную аренду (каршеринг), стал самым крупным в Европе, заявил мэр Сергей Собянин.

"До конца года общий парк авто для краткосрочной аренды составит не менее 10-15 тысяч. По этому показателю мы уже обошли все европейские города", - написал он на своей странице в твиттере в пятницу.

Собянин напомнил, впервые услуга каршеринга стала предоставляться осенью 2015 года. "Услуга стала популярной - ежедневно горожане берут эти машины около 25 тыс. раз", - отметил мэр.

Сейчас в Москве сервис каршеринга представляют "Делимобиль", YouDrive, Anytime, Car5, EasyRide, BelkaCar и другие компании.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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