Новый мост появится на месте бывшего завода "Серп и молот" в Москве

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" приступил к строительству нового моста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Он (мост - ИФ) состоит из двух независимых пролетов: один - для движения легковушек и велосипедов, а второй - для пешеходов", - написал Собянин в своем твиттере.

Он уточнил, что мост пройдет над парком "Зеленая река".

Инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" приступил к строительству уникального моста. Он состоит из двух независимых пролетов: один - для движения легковушек и велосипедов, а второй - для пешеходов. Мост пройдет над парком "Зеленая река". pic.twitter.com/7jHrg6wdmI — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 марта 2018 г.

Ранее заместитель мэра, глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщил, что парки, скверы и озелененные территории появятся в промзоне бывшего завода "Серп и молот" на площади около 29 га.

"Проект комплексной реновации этой промышленной площадки предусматривает создание масштабной социальной и природно-рекреационной инфраструктуры. Ключевым элементом новой застройки станет центральный публичный парк "Зеленая река" длиной 2 км", - рассказал Хуснуллин журналистам в ноябре 2016 года.

По его словам, по проекту, на месте завода возведут объекты общей площадью 1,5 млн кв. метров.