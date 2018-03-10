Главные новости
В РоссииРоссия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ РоссииЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахВ РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании Навального
Москва

Новый мост появится на месте бывшего завода "Серп и молот" в Москве

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" приступил к строительству нового моста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Он (мост - ИФ) состоит из двух независимых пролетов: один - для движения легковушек и велосипедов, а второй - для пешеходов", - написал Собянин в своем твиттере.

Он уточнил, что мост пройдет над парком "Зеленая река".

Ранее заместитель мэра, глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщил, что парки, скверы и озелененные территории появятся в промзоне бывшего завода "Серп и молот" на площади около 29 га.

"Проект комплексной реновации этой промышленной площадки предусматривает создание масштабной социальной и природно-рекреационной инфраструктуры. Ключевым элементом новой застройки станет центральный публичный парк "Зеленая река" длиной 2 км", - рассказал Хуснуллин журналистам в ноябре 2016 года.

По его словам, по проекту, на месте завода возведут объекты общей площадью 1,5 млн кв. метров.

Теги: Москва, Сергей Собянин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
Два автобуса столкнулись в ПодмосковьеДва автобуса столкнулись в Подмосковье
Источник сообщил о двоих погибшихПодробнее
Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержанПодробнее
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночьПятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
В столице действует желтый уровень погодной опасностиПодробнее
Суд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhoneСуд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhone
Истцы жаловались на умышленное замедление корпорацией работы смартфонов, но в их заявлениях суд нашел недостаткиПодробнее
В московском метро открыли первые пять станций Большой кольцевой линииВ московском метро открыли первые пять станций Большой кольцевой линии
Число станций столичной подземки выросло до 212 - среди них теперь "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ РоссииЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахВ РоссииПутин ответил на вопрос о помиловании НавальногоВ миреСМИ узнали содержание украденных с серверов правительства ФРГ файловКультураМинистр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила ЕфремоваВ РоссииПутин счел не критичным для России снижение числа боеголовок и ракет

ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатах

ЦИК обратился в Генпрокуратуру по поводу поведения Жириновского на теледебатахЭлла Памфилова подчеркнула, что Центризбирком не может ставить кандидатов в угол за взаимные оскорбления Подробнее

Что произошло за день: суббота, 10 марта

Соглашение России и ЦЕРН, Путин о медведях и американской ПРО, скандал с выступлением Михаила Ефремова в Самаре Подробнее

Восстановлено прерванное из-за лавины движение машин в Рутульском районе Дагестана

"Динамо" сыграло дома вничью с "Краснодаром" в 22-м туре РФПЛ

Новый мост появится на месте бывшего завода "Серп и молот" в Москве

В Минобрнауки объяснили статус России в ЦЕРН

Спасатели вызволили попавших под лавину двух человек в Хибинах

Berlinger свернет производство контейнеров для допинг-проб после жалоб на их качество

Эрдоган не исключил проведение новых военных операций Турцией в Сирии

Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРН

Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРНВ Минобрнауки РФ подчеркнули, что речи о выходе страны из членства в Европейской организации ядерных исследований не идет Подробнее

Российские керлингисты проиграли Южной Корее на Паралимпиаде-2018

МИД Сирии предупредил о возможной инсценировке боевиками химатаки в Гуте

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"

Воробьев потребовал к середине июня решить вопрос неприятных запахов с "Ядрово"Подмосковные власти обещают через две недели начать монтаж системы дегазации полигона Подробнее

Волкер нашел вину Москвы в росте националистических настроений на Украине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru