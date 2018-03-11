В Москве для школьников запустили программу "Технонавигатор"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Учащиеся школ Москвы в рамках новой программы "Технонавигатор" получат возможность посетить промышленные предприятия, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Запустили программу "Технонавигатор". До конца года 5 тысяч школьников из всех административных округов Москвы примут участие в 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятий и в технопарки", - написал мэр на своей странице в твиттере в воскресенье.

Запустили программу "Технонавигатор". До конца года 5 тысяч школьников из всех административных округов Москвы примут участие в 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятий и в технопарки. Им расскажут об инженерных и технических профессиях, помогут определиться с выбором. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 марта 2018 г.

Собянин отметил, что школьники получат знания об инженерных и технических профессиях, что поможет им определиться с выбором будущей специальности.

Накануне мэр сообщал, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ на юге Москвы построят самую большую школу в России, в которой смогут учиться 2500 детей.