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Москва

В Москву после небольшой оттепели вернутся морозы

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В первой половине этой недели по ночам в Москве ожидается минусовая температура, но днем она будет повышаться до плюсовых значений. Тем не менее во второй половине недели зимний характер погоды вернется, говорится в сообщении Гидрометцентра России, поступившем в "Интерфакс".

По данным синоптиков, в понедельник температура днем в Москве будет колебаться от минус 2 до 0 градусов, в Московской области - 0 - минус 5. Возможны порывы ветра до 15 м/с.

"Ночью во вторник в столице от минус 1 до минус 3, по области - минус 1 - минус 6 градусов, пройдут небольшие осадки. В дневное время столбик термометра покажет 0 - плюс 2 в мегаполисе и минус 2 - плюс 3 по области, местами также небольшие осадки и гололед", - сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозу ведомства, в среду ночью минус 5-7 в столице и минус 4-9 по области, днем от 0 до плюс 2 и от минус 3 до плюс 2 соответственно.

"В четверг, 15 марта, ночью небольшой, местами умеренный снег, в Москве минус 3-5, по области минус 3-8 градусов. Днем через столичный регион будет перемещаться холодный атмосферный фронт циклона. Ветер развернется на северный, местами его порывы будут достигать 15 м/с. Максимальная температура минус 1 - плюс 1 градус в столице и минус 4 - плюс 1 в Подмосковье", - отметили в Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, в пятницу в столичном регионе похолодает - ночью минус 10-15 градусов, днем - минус 5-10, местами возможен легкий снег.

"В субботу, 17 марта, местами ожидается небольшой снег. Ночью прогнозируется минус 15-20, днем - минус 7-12", -сообщает Гидрометцентр.

Теги: Москва
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