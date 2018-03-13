Выход со станции московского метро "Тургеневская" вновь открыт

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Выход со станции метро "Тургеневская" Калужско-Рижской линии московского метро заработал в обычном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

Ранее сообщалось, что он был временно закрыт по техническим причинам.

В пресс-службе уточнили, что закрытие станции на выход было связано "с проблемами с инженерными коммуникациями в служебном помещении станции".

Информированный источник сообщил агентству, что в подземном переходе на Мясницкой улице в центре столицы прорвало трубу с тосолом теплового узла метрополитена.