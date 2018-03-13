В Москве закрыли выход со станции метро "Тургеневская"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Выход со станции метро "Тургеневская" Калужско-Рижской линии московского метро во вторник утром временно закрыт по техническим причинам.

"В настоящее время по техническим причинам временно закрыт выход со станции "Тургеневская". Пассажиры могут выйти в город через станции "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар", с которыми у "Тургеневской" есть пересадка, - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

В чем заключаются "технические причины", приведшие к закрытию станции на выход, не уточняется.