ФСБ раскрыла канал по переправке сторонников ИГ в Ирак и Сирию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД на территории Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников "Исламского государства" (запрещена в РФ) в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях сообщили в ЦОС ФСБ во вторник.

Участники группировки также осуществляли незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

"В результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что при обысках были изъяты оргтехника, компьютеры, более 200 бланков регистрации по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медицинских справок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан.

Она сообщила, что оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках возбужденного транспортной полицией уголовного дела по статье "незаконное пересечение госграницы РФ".