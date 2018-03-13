Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Москва

ФСБ раскрыла канал по переправке сторонников ИГ в Ирак и Сирию

В результате спецоперации в Москве и области задержано 60 иностранных граждан

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД на территории Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки сторонников "Исламского государства" (запрещена в РФ) в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях сообщили в ЦОС ФСБ во вторник.

Участники группировки также осуществляли незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

"В результате спецоперации задержано 60 иностранных граждан. В ходе проведенных обысков в 17 адресах обнаружено три лаборатории по изготовлению поддельных документов, большое количество печатей, штампов о пересечении государственной границы, бланков миграционных карт Российской Федерации, оригиналов и копий паспортов иностранных государств. Подтверждена связь организаторов канала с эмиссарами международных террористических организаций", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

В свою очередь официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что при обысках были изъяты оргтехника, компьютеры, более 200 бланков регистрации по месту пребывания, 200 миграционных карт, 50 медицинских справок, 40 банковских карт, 50 паспортов граждан республик Средней Азии, 100 печатей, штампов и оттисков, используемых для отметок в миграционных документах и паспортах иностранных граждан.

Она сообщила, что оперативно-розыскные мероприятия проводились в рамках возбужденного транспортной полицией уголовного дела по статье "незаконное пересечение госграницы РФ".

Теги: ФСБ, ИГ, Ирак, Сирия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Председателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полицииПредседателя "Яблока" Эмилию Слабунову отпустили из полиции
Ее отпустили без составления протокола после задержания на митинге в МосквеПодробнее
Собянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снегаСобянин оценил объемы выпавшего за зиму в столице снега
Мэр подчеркнул, что Москве удалось избежать коллапса, несмотря на рекордные снегопадыПодробнее
Режим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в ПодмосковьеРежим ЧС введен на мусорном полигоне "Ядрово" в Подмосковье
Мера принята для ликвидации последствий выброса свалочного газаПодробнее
Прошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 летПрошедшая зима в Москве заняла второе место по количеству осадков за 140 лет
Зимний сезон в столице также стал одним из рекордных по количеству мощных снегопадовПодробнее
Реставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублейРеставрацию фонтана "Каменный цветок" на ВДНХ оценили в 1,23 млрд рублей
За эту сумму нужно будет отреставрировать облицовку, восстановить чугунные фигуры и мозаикуПодробнее
Два автобуса столкнулись в ПодмосковьеДва автобуса столкнулись в Подмосковье
Источник сообщил о двоих погибшихПодробнее
Неизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре МосквыНеизвестный мужчина облил водой Ксению Собчак в центре Москвы
Как сообщили в пресс-службе кандидата в президенты, он задержанПодробнее
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночьПятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
В столице действует желтый уровень погодной опасностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафыВ РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ РоссииАдвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании

Трамп назначил Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря

В Бундестаге пройдет голосование по кандидатуре Меркель на пост канцлера ФРГ

В ЦУПе отчитались об успешной коррекции орбиты МКС

Один из задержанных в Ливии грузинских моряков освобожден

Еще двое остаются в заключении Подробнее

Российское посольство запросило у МИД Великобритании объяснений в связи с угрозами кибератак

Самолеты командования НАТО провели разведку у границ РФ

Тиллерсон "прояснил будущее" в телефонном разговоре с Трампом после увольнения

Арендодатель выселил московский штаб "Открытой России"

ФСБ раскрыла канал по переправке сторонников ИГ в Ирак и Сирию

В результате спецоперации в Москве и области задержано 60 иностранных граждан Подробнее

Трамп обсудил с Мэй отравление Скрипаля

148 жителей покинули Восточную Гуту во время 15-й гумпаузы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru