В Москве пообещали открыть новый участок "салатовой" линии метро в ближайшие дни

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Три новые станции Люблинско-Дмитровской метро планируется открыть в Москве для пассажиров в ближайшие дни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Сейчас идет обживание помещений будущих станций: "Окружная", "Верхние лихоборы" и "Селигерская". Завершается тестирование инженерных систем, в течение ближайших дней участок будет запущен", - сказал он журналистам в субботу.

Он отметил, что участок протянется от действующей станции "Петровско-Разумовская" до станции "Селигерская" в районе Бескудниково.

Вместе с тем, по его словам, продолжается проработка продления этой линии в дальнейшем вдоль поселка Северный.

"Градостроительная документация у нас уже есть, мы приступили к проектированию нового участка, - добавил Хуснуллин. - Я думаю, что в 2021-2022 году мы дойдем с метро до поселка Северный".