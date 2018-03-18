Более 35 тыс. человек пришли на концерт на Манежной площади

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Более 35 тыс. зрителей приняли участие в праздничном концерте на Манежной площади в центре Москвы, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"На Манежной площади завершается праздничный концерт "Россия. Севастополь. Крым". В мероприятии приняли участие более 35000 человек", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, добавил он. Ранее на концерте выступил кандидат в президенты РФ Владимир Путин.