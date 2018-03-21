Заммэра Москвы оценил идею азиатских стран лечить рак поздней стадии за счет больного

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что находит "разумным опыт азиатских стран, где человек, у которого обнаружен рак на поздней, запущенной стадии, лечится за свой счёт".

Такой комментарий он дал, когда на пресс-конференции была затронута тема прохождения диспансеризации и ее влияния на условия медицинской страховки.

"Если человек не прошёл диспансеризацию вовремя, условия его медицинской страховки надо пересмотреть. Но это мое личное мнение, это не мне решать", - заявил на пресс-конференции Печатников.

Между тем, сообщил заммэра, средняя зарплата московского врача составляет 135 тысяч рублей.

"По итогам января и февраля средняя зарплата московского врача достигла 135 тысяч рублей. В эту среднюю зарплату не входят главные врачи и их заместители, они получают больше, также сюда не входит административный персонал. Но у нас, например, есть хирурги, зарплата которых доходит и до 500 тысяч", - сказал Печатников.

По его словам, в больницах меньше 67 тыс. рублей сотрудники не получают.